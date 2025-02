Formiche.net - Trump vs Usaid. Il futuro degli aiuti americani secondo Pellicciari

Ha suscitato clamore lo smantellamento di(Agenzia statunitense per la cooperazione internazionale). È il primo atto del neocostituito Doge (Dipartimento per l’efficienza governativa), guidato da Elon Musk, nato con l’obiettivo di ridimensionare radicalmente l’enorme apparato federale, denunciando sprechi e inefficienze burocratiche.La vera sorpresa non è l’attacco all’amministrazione pubblica, ma la scelta di Doge di iniziare proprio dagliinternazionali (budget annuo di 40 miliardi), invece che da settori ben più rilevanti in termini di spesa pubblica, come sanità, educazione o trasporti. Per non parlare della difesa (quasi 900 miliardi di budget).La fineoccidentali?Al netto dei dubbi sulla costituzionalità del provvedimento, molti vi vedono un disimpegnoStati Uniti dagliinternazionali, ormai strumento centrale di politica estera su scala globale.