Truffe telefoniche in aumento, a quali bisogna fare attenzione e cosa fare per difendersi

Dal finto Crosetto a quello del finto ispettore dell’Arma che si fa dare 50mila euro, negli ultimi giorni sono diverse leche gli italiani stanno subendo. Quellesono le più diffuse; lo schema è sempre lo stesso, come una chiamata da un numero sconosciuto o con prefisso estero e nel mirino ci sono soprattutto anziani e adolescenti, più vulnerabili a questi raggiri. Per questo motivo, forze dell’ordine, amministrazioni locali e associazioni promuovono iniziative e consigli utili per prevenire raggiri ai danni dei cittadini.Lepiù tipicheL’episodio più recente riguarda un anziano derubato di 50mila euro attraverso una truffa telefonica. Il fatto è avvenuto in Ogliastra, Sardegna, dove un pensionato ha ricevuto la chiamata di un 33enne che, fingendosi un ispettore dell’Arma, lo ha convinto a effettuare un bonifico per “proteggere” i suoi risparmi da presunti direttori di banca infedeli.