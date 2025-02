Lanazione.it - Truffe agli anziani. I consigli del questore

Il fronte delleche sfruttano le nuove tecnologie per fare altre vittime si amplia, i malfattori ogni giorno ‘alzano l’asticella’, come ha dimostrato l’ultimo, clamoroso caso che ha visto coinvolti grandi nomi dell’imprenditoria italiana, ingannati da richieste milionarie. Occorre continuare dunque un’azione di informazione costante, rivolta soprattutto alle persone anziane, "ma ora – come ha detto ildi Siena Ugo Angeloni, presente a Montepulciano, per il sesto dei sette incontri dello Spi-Cgil dedicati al tema – dobbiamo cominciare a pensare alle persone sole a casa, che non si possono muovere, per arrivare a tutti coloro che devono essere informati e che in questo momento sono i più vulnerabili". E il sindacato pensionati della Cgil ha subito espresso la propria disponibilità a collaborare a un’iniziativa con queste caratteristiche.