Truffatrice internazionale catturata | fine della latitanza ad Alba Adriatica

Teramo - Una donna di origine ceca, condannata a otto anni per numerose truffe, è stata arrestata adgrazie alla collaborazione tra le forze di polizia italiane e ceche; i suoi tre figli minori sono stati affidati a una comunità educativa locale. Unaseriale di nazionalità ceca, condannata a otto anni di reclusione per una serie di frodi, è stata arrestata il 10 febbraio ad. La donna era in fuga dal suo paese insieme a tre dei suoi figli minori, cercando rifugio in Italia. Dopo un breve soggiorno sulla costa fermana, aveva fatto perdere le proprie tracce, destando preoccupazione per la sicurezza dei bambini, in particolarepiù piccola, segnalata come "minore scomparsa" in grave pericolo dalle autorità ceche. La squadra mobile di Fermo, in collaborazione con la poliziaRepubblica Ceca, ha avviato le ricerche partendo da un telefono cellulare abbandonato dalla fuggitiva.