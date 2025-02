Ilrestodelcarlino.it - Truffatrice in fuga con i figli piccoli: arrestata a Fermo

Bologna, 15 febbraio 2025 – Era unaseriale e con i suoiminori era scappata in Italia per evitare il carcere. Non è sfuggita, però, ai poliziotti della squadra mobile diche, dopo averla individuata, hanno eseguito il mandato di arresto europeo spiccato dalla Repubblica Ceca a carico di una 38enne, autrice di una serie di truffe che le avevano comportato una condanna ad otto anni di reclusione. La ricercata aveva provato a nascondersi in un albergo lungo la costa fermana, per poi allontanarsi frettolosamente, facendo perdere le proprie tracce, con al seguito tre dei suoi nove. La Repubblica Ceca aveva richiesto urgente collaborazione per la cattura della donna che, secondo il Paese estero, avrebbe messo in pericolo l’incolumità dei suoi treche aveva portato con sé abusivamente al momento della: due bambini di otto e dieci anni e una di appena tre anni.