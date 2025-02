Tvzap.it - Trovata morta la figlia del big della tv: una fine terribile

Leggi su Tvzap.it

ladel bigtv: una– Si chiamava Camilla Sanvoisin, la giovane di 25 annisenza vita giovedì mattina in casa del compagno. A dare notizia del decesso la madreragazza, che in un messaggio social ha scritto: “MiaCamilla èieri. Vorrei avvisare tutti quelli che le volevano bene e chiedere un pensiero per lei”. ( dopo le foto)Leggi anche: Avvertiti due colpi sul volo italiano: panico a bordo, cos’è accadutoLeggi anche: Lorenzo Rovagnati, sull’elicottero non c’era la scatola nera: si cercano risposte dalle autopsieladel bigtv: unaCamilla Sanvoisin è statain un appartamento il 13 febbraio scorso nella zonaGiustiniana a Roma. Era ladi Axel Egon Sanvoisin, un produttore televisivo ed esperto di comunicazione molto conosciuto nel mondo del piccolo schermo italiano.