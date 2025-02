Sport.quotidiano.net - Troppe assenze e turnover massiccio frenano l’Atalanta: 0-0 contro il Cagliari

Bergamo, 15 febbraio 2025 – Le tantee un turn over, forse eccessivo, forse anche obbligato, in vista della partita di ritorno di Champions di martedì serail Bruges,che non va oltre lo 0-0 casalingo, sbattendoil muro difensivo del. Per i nerazzurri terza gara interna senza vincere dopo quella pareggiata 1-1il Torino due settimane e la successiva persa in Coppa Italiail Bologna.Gasperini in vista del Bruges ha risparmiato Djimsiti in difesa, De Roon e Ederson in mediana, entrati solo per l’assalto finale, nel primo tempo De Ketelaere e nella mezz’ora finale Retegui, dando spazio da titolare al 21enne centrocampi sta Sulemana, finora in campo appena 72 minuti in tutta la stagione, e nella ripresa per mezz’ora al 19enne Palestra e al 20enne serbo Vlahovic, bomber della under 23 in serie C, alla terza gara in serie A.