Tributo ai Pooh teatro dialettale e spettacoli per famiglie | il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano ilaialFilodrammatici di Treviglio, commedie dialettali a Nembro, Chignolo d’Isola, Seriate e Villongo, la giornata del Ringraziamento domenica a Bagnatica e il musical “I Miserabili” a Nembro,Da annotare, inoltre,perad Albino, Seriate e Lovere, l’inaugurazione della nuova edizione di “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano” a Osio Sopra e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 15 e domenica 16 febbraio.ALBINO– Ad Albino in scena “Alice, che meraviglia”ALZANO LOMBARDO– Pandemonium: glidel-endBAGNATICA– “Giornata del Ringraziamento” a BagnaticaCHIGNOLO D’ISOLA– Nuova commediaa Chignolo d’IsolaFINO DEL MONTE– A Fino del Monte la mostra “Arte donna”LEFFE– Apertura del Museo del Tessile a LeffeLOVERE– A Lovere in scena “Piccoli Principi e Principesse”– Nuovo appuntamento con “Accademia Tadini: un museo aperto”NEMBRO– Commediaa Nembro– A Nembro il musical “I Miserabili”OSIO SOPRA– Federico Pedersoli inaugura la nuova edizione di “Tierra!”PARRE– Apertura del Museo e del Parco Archeologico a ParreSERIATE– A Seriate in scena “La principessa sul pisello”– Marco Togni presenta il libro “Domani non esiste” allo Spazio Terzo Mondo– Commediaa SeriateTREVIGLIO– “Classic Tribute Band” in concerto al Filodrammatici– A Treviglio incontro alla scoperta del mondo degli uccelli migratori– Tracce di jazz: a Treviglio concerto degli African MarketVILLONGO– A Villongo in scena la commedia“Vin Santo”