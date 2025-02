Oasport.it - Triathlon, nella tappa delle World Series di Abu Dhabi tripletta tedesca tra le donne, successo di Wilde tra gli uomini

Leggi su Oasport.it

Sono andate in scena le gare individuali dellad’esordio di Abu2025. Le prove, disputate sulla distanza sprint (750 metri di nuoto, 19.1 km di bici e 5 km di corsa), hanno messo in mostra il classico spettacolo, in uno scenario impeccabile a livello di meteo.La gara femminile si chiude con una clamorosa. Ilè andato a Lisa Tertsch con il tempo complessivo di 54:29 (9:18parte di nuoto, 28:07 in bici e 16:06corsa) con un margine di appena un secondo sul Nina Eim, mentre al terzo posto si classifica Laura Lindemann a 2 secondi.Quarta posizione per la francese Leonie Periault a 6 secondi, quinta per la messicana Rosa Maria Tapia Vidal a 17, mentre è sesta un’altra, Tanja Neubert con il medesimo tempo. In settima posizione conclude la lussemburghese Jeanne Lehair a 25 secondi, mentre è ottava la primaitaliane, Bianca Seregni.