Oasport.it - Trento-Trieste oggi, Coppa Italia basket 2025: orario seconda semifinale, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Tutto pronto per ladellain programma questa sera alle ore 20:45.cercheranno di conquistare il posto nella finale di domenica, ad aspettarli, la vincente della primatra Brescia e Milano.è riuscita a battere Reggio Emilia nei quarti di finale, al termine di una rimonta spettacolare dal -15., invece, ha battuto 74-72 Trapani dopo 40 minuti equilibratissimi, decisi dall’errata rimessa dei siciliani nei secondi finali.Nella vittoria diil protagonista è stato Myles Cale con 22 punti (6/7 da tre), aiutato da un’ottima prestazione di Saliou Niang con 18 punti e 7 rimbalzi.invece ha ottenuto lacon una grande prestazione collettiva, soprattutto in difesa, restando sempre in scia ai siciliani.