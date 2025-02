Quotidiano.net - Tregua Israele-Hamas. Oggi saranno liberati altri tre ostaggi

A Gaza le "porte dell’Inferno" per ora non si apriranno e l’ultimatum lanciato da Trump resta dunque sospeso a mezz’aria. Giorni fa il presidente Usa aveva reagito con la massima irruenza all’annuncio chesospendeva la liberazione degli, e immediatamente anche Benjamin Netanyahu aveva pronunciato altre parole minacciose. Nel frattempo i Paesi mediatori (Usa, Qatar, Egitto) hanno fatto opera di persuasione ea Gaza sarà liberato il sesto scaglione diisraeliani dall’inizio della. Si tratta di Alexander Troufanov, che detiene anche cittadinanza russa; Yair Horn, cittadino anche dell’Argentina e Saguy Dekel-Hen, cittadino anche degli Usa. In cambiolibererà 36 palestinesi condannati all’ergastolo per terrorismo e 300 palestinesi catturati a Gaza durante le operazioni di terra.