Tre persone travolte da un suv: gravissimi un uomo e una donna

Somma Lombardo (Varese), 15 febbraio 2025 - Investite mentre camminano a bordo strada: tresono stateda un suv a Somma Lombardo, lungo via Giusti nel tratto compreso tra la zona industriale e la rotonda dei supermercati la strada che porta all'aeroporto di Malpensa. Due sono stati trasportati in ospedale in codice rosso e le loro condizioni sarebbero molto critiche. Si tratta di undi 66 anni e due donne, di 69 e 80, che stavano camminando lungo la strada quando un Suv li ha travolti. L'di 66 anni e ladi 69 sono stati trasportati negli ospedali di Como e Legnano, nel Milanese, in codice rosso. L'80enne, colpita di striscio, è stata trasportata in ospedale in codice verde. Sul posto ambulanze, automediche e elisoccorso, oltre a vigili del fuoco e carabinieri.