Trapani e’ morto l’uomo accoltellato da una donna

G. A. 65 anni, non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate dopo essere statoquesta mattina all’interno di un Bed & Breakfast in via Catito, a, nei pressi del Palazzo di Giustizia. Dopo ore di agonia,è deceduto in ospedale.Le prime ricostruzioni dell’accaduto sono state riviste: ladi 50 anni che lo ha colpito non era sua nuora, come inizialmente ipotizzato, ma una conoscente con cui avrebbe avuto una relazione personale.Laha dichiarato che l’accoltellamento sarebbe avvenuto in risposta a un tentativo di aggressione sessuale da parte del. Al momento, la cinquantenne non è stata arrestata, ma la sua posizione è oggetto di approfondimenti da parte degli inquirenti.Gli agenti del Commissariato distanno indagando sull’accaduto, raccogliendo informazioni per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.