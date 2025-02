Thesocialpost.it - Tragico incidente sulla statale 470: morto un 33enne di Stezzano, tre feriti

(Bergamo) – Unstradale ha sconvolto la comunità dinella serata di ieri. Un uomo di 33 anni ha perso la vita in un maxi-tamponamento470 “della Valle Brembana”, all’altezza del Comune bergamasco. Il giovane, residente proprio a, viaggiava insieme alla sorella, rimasta ferita ma non in pericolo di vita.L’impatto ha coinvolto ben sette veicoli e ha causato il ferimento di altre due persone, una delle quali è stata estratta dai vigili del fuoco dall’abitacolo della propria auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia stradale per i rilievi del caso.Secondo una prima ricostruzione, all’origine dello schianto ci sarebbe stato un sorpasso azzardato, che avrebbe innescato la catena di collisioni. La dinamica esatta è ora al vaglio degli inquirenti.