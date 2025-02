Lanazione.it - Tragedia nel carcere di Prato, detenuto si suicida inalando il gas di un fornellino

, 14 febbraio 2025 – Suicidio questo pomeriggio, 14 febbraio, neldella Dogaia a. Undel 1993 si è tolto la vitail gas di unche aveva in cella. Sul posto per i rilievi squadra mobile e scientifica, la procura ha disposto l'autopsia. Secondo quanto riferito dalla Uil Pa polizia penitenziaria la vittima è undi origine nordafricana, poco più che ventenne, ancora in attesa di processo per reati di droga ed altro. «Si ricomincia la conta dei suicidi all interno della casa circondariale di- commenta il segretario regionale Eleuterio Grieco -. Il suicidio sembrerebbe avvenuto attraverso l'inalazione di gas delle bombolette in uso alla popolazione detenuta per riscaldare gli alimenti. Purtroppo l'intervento tempestivo del personale di polizia penitenziaria e del personale di sanitario in soccorso non è servito a scongiurare la morte avvenuta con l'arrivo dell'ambulanza e dell'auto medica inviata dal locale 118».