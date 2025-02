Thesocialpost.it - Tragedia in ospedale: bimba muore a soli 3 anni, la terribile scoperta dopo il dramma

La procura di Taranto ha aperto un’indagine per la morte di una bambina di 3avvenuto nell’Santissima Annunziata di Taranto. Il caso è ora allo studio del pubblico ministero Francesco Ciardo che sta valutando se disporre l’autopsia sul corpo della piccolala.Leggi anche:Orrore in Italia – Litigano a San Valentino, il marito prende il martello e si scaglia contro la moglieSi tratta di un atto dovuto quello da parte della procura, che permetterà di valutare se le condotte dei medici hanno rispettato il protocollo o se vi siano stati errori nella somministrazione della cura. Sono stati i poliziotti della Squadra mobile, guidati dal vice questore Luigi Vessio, a intervenire nell’di Taranto per sequestrare la cartella clinica e acquisire tutta la documentazione sanitaria.