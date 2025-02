Dayitalianews.com - Tragedia a Macerata, 21enne in monopattino muore dopo un terribile schianto contro un carro-attrezzi

Tragicoa Villa Potenza, frazione di, dove un ragazzo di 21 anni del Gambia è mortoessersi scontrato frontalmenteunguidato da un uomo, mentre stava percorrendo via Teatro Romano. L’impatto è stato violentissimo e purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare.Le dinamiche delloSubitolo salcuni passanti, che hanno assistito alla, hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori dell’1-1-8, che hanno cercato di rianimare il giovane gravemente ferito, ma i loro sforzi sono risultati inutili. La tragica notizia è stata poi comunicata alla famiglia del ragazzo, che risiede in Toscana.Sul posto sono sopraggiunti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.