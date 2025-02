Traffico illecito di rifiuti tra Roma e Latina | coinvolte 73 persone

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 febbraio 2025- Nella mattinata di ieri 14 febbraio è stata data esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure personali e reali, emessa dal GIP del Tribunale disu richiesta della Procura di– Direzione Distrettuale Antimafia – all’esito di un’attività di indagine che ha riguardato un ingentedispeciali e non, in violazione della normativa di settore. L’operazione si è svolta nei territori delle province di. Ivenivano conferiti, senza alcun titolo e in maniera non tracciata, presso dei centri raccolta del capoluogo pontino.L’indagine, iniziata nel 2021, è stata condotta in collaborazione dai Carabinieri del Comando Provinciale die dei Gruppi Forestali di, nonché dalla Polizia Locale del comune die dalla Polizia Metropolitana diCapitale.