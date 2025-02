Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate 15 febbraio 2025 in streaming | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – sabato 15– con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 52 e 53 in.Mentre cammina per strada, Oylum viene quasi investita da un’auto. La ragazza comincia a discutere con l’uomo alla guida del veicolo, e il litigio sfocia in un’aggressione.Oyku, afflitta e scossa dalla lite tra i suoi genitori per le ripetute menzogne di Yesim, decide di fuggire. Sua madre, resasi conto della sua scomparsa, chiama la polizia.