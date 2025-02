Ilrestodelcarlino.it - Tra i tavoli un futuro senza barriere: "Diamo lavoro. Il sapore della vita"

E’ la 381 la legge che ha segnato la nascita delle cooperative sociali. Ed è ‘381 storie da gustare’, il nome del ristorante dove lavorano ragazzi che hanno trovato un. Sorrisi tra i, piazzetta Corelli 24, Ferrara. "Non si viene qui solo per un buon piatto, si viene qui anche per sentire ilsolidarietà. Quella vera", spiega Carla Berti, vicepresidentecooperativa sociale Il Germoglio. Ed è buono il profumo che esce da trattorie e bioagriturismi, pizzerie, bar. Esperienze gastronomiche autentiche, legate alle tradizioni. Basta scorrere le pagine del ‘Il GustoCooperazione’, la guida ai ristoranti cooperativi promossa da Confcooperative e Fondosviluppo e realizzata dall’editore ‘Pecora Nera’. Prima edizione. L’Emilia-Romagna fa la parte del leone.