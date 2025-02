Eccellenzemeridionali.it - Tozzabancone: La Sottile Arte Napoletana che Rivela il Volto Segreto dei Bar

: Lacheildei BarIn sintesi?Il "" è una pratica utilizzata dai baristi per allontanare clienti indesiderati con gesti sottili e non verbali.??Le origini delrisalgono ai caffè dell'Italia ottocentesca, dove il linguaggio non verbale era una forma di comunicazione comune.?Ilriflette dinamiche sociali e psicologiche, rappresentando un microcosmo di gerarchie sociali ed economiche.?Nel contesto moderno, ilha una dimensione economica, bilanciando la gestione del tempo e dello spazio con il valore economico dei clienti.Nella storia della gastronomia e dell'ospitalità, pochi elementi sono proliferati con una semplicità sconcertante quanto il famigerato "". Una parola che potrebbe non essere familiare al di fuori dei confini italiani, ma che racchiude una complessità sociale a tratti affascinante, a tratti inquietante.