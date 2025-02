Nerdpool.it - Tour di Pokémon GO: Unima, in partenza a inizio marzo

Leggi su Nerdpool.it

Preparati a unirti a milioni di Allenatori e Allenatrici in tutto il mondo per ildiGO:– Globale. Questo evento speciale è ispirato alla regione di, introdotta per la prima volta nei giochiVersione Nera e Versione Bianca su Nintendo DS.La partecipazione è gratuita e non richiede alcun biglietto. Durante ildiGO:– Globale, i giocatori potranno vivere nuove esperienze di gioco ispirate ai personaggi e alle storie diVersione Nera,Versione Bianca,Versione Nera 2 eVersione Bianca 2. Che tu sia un appassionato di lunga data o un nuovo Allenatore, questo evento è aperto a tutti.Un nuovo modo per salire di livello: il bigliettoIl bigliettoè un’opportunità gratuita e a tempo limitato per tracciare i progressi durante l’evento, offrendo ricompense e bonus esclusivi.