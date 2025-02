Oasport.it - Tour de la Provence 2025: Mads Pedersen sbaraglia la concorrenza. Undicesimo Tizza

One man show nella seconda tappa delde ladà spettacolo nella frazione partita da Forcalquier e giunta in quel di Manosque e fa colpo doppio, alzando le braccia al cielo e conquistando la maglia di leader della classifica generale.Attacchi a ripetizione in questa tappa mossa da parte dell’ex iridato: a uno a uno ha distrutto tutti gli avversari, fino ad arrivare primo in solitaria all’arrivo, dimostrando di essere un corridore di pura classe.Alle sue spalle c’è lo sloveno Matej Mohori? (Bahrain Victorious), staccato di 4”, mentre a 16” giunge il gruppetto dei migliori guidato dal britannico Fred Wright, sempre della Bahrain Victorious.Migliore degli italiani è Marco: il corridore della Wagner Bazin WB chiude all’posto ed occupa la medesima posizione in classifica generale.