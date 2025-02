Sport.quotidiano.net - Tottenham-Manchester United in tv e in streaming: dove vedere il match di Premier League

Londra, 15 febbraio 2025 – Sulla carta si tratterebbe di un big, in quanto si affrontano due tra le squadre più vincenti d'Inghilterra: da un lato c'è ilcon 68 trofei totali tra i quali 20 campionati, 13 Coppe d'Inghilterra e 3 Champions, mentre dall'altra c'è ilcon 24 titoli conquistati nell'arco della sua storia. Tuttavia, questa stagione è decisamente più complicata del previsto per entrambe le squadre: i red devils si trovano al quattordicesimo posto in classifica con appena 29 punti conquistati in 24 gare con 8 vittorie, 5 pareggi e ben 11 sconfitte, gli Spurs inseguono con due lunghezze in meno e in stagione hanno maturato 8 successi, 3 pari e ben 13 ko. Cosa c’è da sapere Amorim e i suoi sono reduci dalla vittoria al Quarto turno di FA Cup per 2-1 contro il Leicester, dopo la sconfitta casalinga contro il Crystal Palace.