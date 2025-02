Tottenham contro Manchester United – Anteprima della Premier League notizie di squadra formazioni previste come guardare in TV e previsione

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-15 10:45:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:partitaUna battaglia di due squadre assediate da domenica inmentre ilaffronta il.La coppia in difficoltà occupa il 14 ° e il 13 ° posto nel tavolo, dopo aver perso straordinariamente 24 partite combinate infinora in questa stagione.Il boss di Spurs Ange Postecoglou sembra sotto più pressione in questo momento essendo stato scaricato da due tazze nello spazio di quattro giorniscorsa settimana, mettendo in un paio di spettacoli preoccupanti a Liverpool e Aston Villa.Sono tornati a casa domenica pomeriggio, ma un’altra sconfitta per unoOut of-Sort potrebbe rivelarsi fatale per il futuro di Postecoglou.