Toscana 2025: tutti i candidati presidente nel centrodestra

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia che ha fatto il bis con una lista più forte dei partiti, viene annunciato candidatoFdI da tempo per le regionali in. Con il deputato Donzelli che ha recentemente definito Tomasi, di FdI coordinatore toscano, “miglior candidatopossibile“.Tomasi candidatodiperò non è condiviso dagli alleati Forza Italia e Lega Salvini.E allora la Lega, dopo il preannuncio dell’europarlamentare Susanna Ceccardi, che per ilfu candidatanel 2020 (regionali invinte dal centrosinistra con ilEugenio Giani), annuncia Elena Meini candidatadel partito di Salvini.Sottolineando altresì “Stiamo convintamente nel”.Mentre si attende anche il candidatodi Forza Italia, segretario toscano Marco Stella.