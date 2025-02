Torna in campo nell’anticipo a Chieri la Savino del Bene Scandicci

Leggi su Corrieretoscano.it

inladel. A soli tre giorni dal successo interno nel turno infrasettimanale contro la Smi Roma Volley, Herbots e compagne si stanno già preparando al primo dei tre big match che le toscane dovranno affrontare nelle ultime quattro giornate di regular season.Per il ventitreesimo turno di Serie A1, laDelVolley farà infatti visita alla quinta forza del campionato italiano, la Reale Mutua Fenera’76 di coach Giulio Cesare Bregoli e delle campionesse olimpiche Ilaria Spirito e Loveth Omoruyi.Le collinari provengono da una striscia di tre successi consecutivi, l’ultimo dei quali al tie-break contro la Megabox Vallefoglia, e proveranno a prolungare in casa il proprio buon momento. D’altra parte, sarà fondamentale per la squadra di coach Gaspari approcciare al meglio il match, per ritrovare quella continuità a livello di risultati che consentirebbe il consolidamento del secondo posto in graduatoria.