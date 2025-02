Tony Effe a Sanremo 2025 | Non posso mettere d’accordo tutti ma certe critiche fanno male

Leggi su Funweek.it

Dalla distribuzione dei maritozzi nel chioschetto di street food romano all’affaire della collana ‘censurata’ dalla Rai perché il marchio risultava troppo riconoscibile (con relativa reazione a caldo e commenti a cascata). Dall’immagine candida ripulita dei tatuaggi nella prima serata al total black in pelle e petto nudo. La settimana del Festival diperè stata un saliscendi che non ha mancato di accendere i riflettori anche sul tema dei testi sessisti di molte canzoni del trapper.Confrontandosi con la stampa, l’artista ha specificato: “Io vorrei far capire alla gente che, alla fine, sono un ragazzo come tanti, fatto di carne e ossa. Per me, anche a Capodanno, è stato difficile salire sul palco. Ho pianto, perché metto tutto me stesso in quello che faccio. So bene che non, ma ci rimangoquando ricevopesanti.