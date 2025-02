Zonawrestling.net - Tommy Dreamer: “Commosso per i progressi di Chris Bey”

Nell’ottobre 2024, la star della TNABey ha subito un infortunio al collo così grave che alcuni all’interno dell’industria del wrestling si sono chiesti se avrebbe mai più camminato. Bey è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza subito dopo l’evento ed è stata creata una pagina GoFundMe per fornire aiuti finanziari alla star della TNA, che da allora ha superato i 100.000 dollari. L’intervento chirurgico ha avuto successo e nel suo primo post sui social media dopo l’incidente, Bey ha pubblicato un video di se stesso in piedi e che cammina senza assistenza per la gioia di molti in tutto il mondo. La leggenda della ECWè stata una delle persone sopraffatte dall’emozione dopo aver visto il video di Bey che camminava, rivelando a “Busted Open Radio” di essere scoppiato in lacrime dopo aver visto la clip.