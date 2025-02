Liberoquotidiano.it - Toh, per i pensionati la Tunisia è un "Paese sicuro": clamoroso cortocircuito di toghe e sinistra

Dopo la stretta del Portogallo suiche dall'estero vogliono godersi l'assegno dalle parti di Lisbona, ecco che latorna a essere una delle mete preferite per chi ha chiuso i conti con il lavoro. Come ci racconta Il Corriere della Sera, ben 7.500italiani hanno spostato la residenza in nord Africa. Un incremento del 46 per cento negli ultimi cinque anni. Una sorta di “viaggio al contrario”, così lo definisce il quotidiano di Fontana. E ad essere davvero interessante è la percezione sul fronte sicurezza che gli italiani in loco hanno della: «Mai avuto problemi. Certo non vado in giro di notte da sola. Sei non dai problemi, qui non hai problemi», racconta Ester, 69 anni e da cinque anni ad Hammamet. Insomma, la fotografia che ci restituisce questo quadro tunisino è quella diitaliani al sole e soprattutto al mare mentre si contano in tasca i soldi della meritata pensione con una tassazione nettamente inferiore a quella italiana.