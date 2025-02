Ilfattoquotidiano.it - Tim avrà un futuro in Poste: la società di spedizioni del Tesoro compra il 10% da Cdp: “Investimento strategico”

Con uno scambio di partecipazioni tra due aziende controllate dallo Stato, la strada è sbarrata ai francesi di Iliad che puntavano a Tim.Italiane che fa capo al Ministero dell’Economia e alla Cassa Depositi e Prestiti, hato dalla Cassa il 9,81% di Tim pagando in contanti e in azioni Nexi per il 3,78 per cento (Cdp ha già il 14,46% delladi servizi interbancari). La notizia dell’operazione era circolata venerdì mandando a picco il titolo dell’ex monopolista che è da tempo in cerca di una nuova identità, dopo la vendita della rete al fondo Usa Kkr per 22 miliardi sotto la regia della mano pubblica. “L’operazione rappresenta, nel suo complesso, perItaliane undi natura strategica, con la finalità di creare sinergie tra le aziende e favorire, con tutti gli attori interessati, il consolidamento del mercato delle telecomunicazioni in Italia”, ha spiegatoItaliane aggiungendo che “è in fase avanzata la negoziazione per la fornitura di servizi per l’accesso dipay all’infrastruttura di rete mobile di Tim” e delineando così i tratti essenziali della nuova identità di Tim.