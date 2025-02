Ilfattoquotidiano.it - “Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stro**a”: Fedez scosso ed emozionato durante l’esecuzione della cover con Masini a Sanremo 2025

Unvisibilmenteha concluso ieri sul palco dell’Ariston la versione di “Stronza” con cui ha duettato con Marconella seratadi. Il testo è stato “pulito” dei passaggi più discussi del brano originale, con alcuni riferimenti alla donna considerati non più in linea con i tempi. Il rap disi alternato al noto ritornello di, uno dei suoi cavalli di battaglia. “Ti holeperunastronza”, conclude, in una sorta di “Mea culpa”. Poi ha abbracciatoprima di tornare dietro le quinte. I due si sono classificati al terzo posto, Sono saltate le frasi più discusse: “stronza/Che hai chiamato la volante quella notte/E volevi farmi mettere in manette/Solo perché avevo perso la pazienza/La speranza, sì,stronza”.