Thuram la clausola spaventa | l’Inter vuole eliminarla

Campione d’Italia si appresta a partire alla volta di Torino dove domenica sera affronterà la Juventus in un nuovo e quanto mai incerto Derby d’Italia. Lo svantaggio di un solo punto dal Napoli rende la gara dell’Allianz Stadium di importanza fondamentale sebbene il prato piemontese si sia rivelato particolarmente ostico per i colori nerazzurri, autori di solo due vittorie nelle ultime due stagioni (2012-2013 e 2021-2022). Simone Inzaghi recupera totalmente Acerbi, in ballottaggio con de Vrij e dovrà sciogliere il dubbio riguardo l’utilizzo o meno di Marcus, per cui potrebbero esserci novità sul futuro.Eliminare laUscito anzitempo nella sfida di lunedì sera contro la Fiorentina, in cuiha riscattato il ko di Firenze di quattro giorni prima, il numero 9 delè ancora in dubbio per la super sfida di domenica sera.