Thuram Inter, arrivano conferme! Tikus convocato per il match contro la Juve?

di Redazioneper illa? Le ultime in vista della gara di domani seraSecondo quanto riportato da Sky Sport, Marcusè partito con la squadra nonostante non abbia ancora completamente recuperato dal dolore alla caviglia. Questo rappresenta il principalerogativo per l’in vista della sfidalantus. Al momento, secondo Sky, il favorito per affiancare Lautaro Martínez in attacco è Mehdi Taremi, ma la decisione definitiva verrà presa solo all’ultimo momento. Si attendono infatti ulteriori segnali da, che comunque oggi si è allenato regolarmente con il gruppo.Qui Appiano: #in gruppo,perntus. Domani Inzaghi deciderà se schierarlo dal 1?i bianconeri (le sensazioni restano positive)— Simone Togna (@SimoneTogna) February 15, 2025- Qui Appiano:, in gruppo,perntus