Thuram in una bolla, ore decisive! Per Juventus-Inter due dubbi – CdS

Marcus, a differenza di Marko Arnautovic, anche ieri non si è allenato con il gruppo. Prossime oreper capire se ci sarà in. Intanto, c’è anche un altroo da dover sciogliere.LE ULTIME – Corsa contro il tempo, ora sì, per recuperare Marcus. L’attaccante francese, alle prese con una botta alla caviglia rimediata nel primo tempo di-Fiorentina, anche ieri ha lavorato a parte facendo personalizzato. Il dolore sembra più lieve ma è ancora persistente. Ecco perché lo staff medico nerazzurro non ha voluto correre rischi. Per capire se Tikus potrà esserci inbisognerà capire l’allenamento di oggi e l’ultima sgambata di domattina. Se non dovesse farcela, allora è pronto Mehdi Taremi. L’iraniano è in vantaggio sia su Marko Arnautovic, che ieri è ritornato ad allenarsi con i compagni dopo l’affatticamento all’adduttore rimediato sempre in-Fiorentina, che su Joaquin Correa.