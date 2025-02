Juventusnews24.com - Thuram dall’inizio contro l’Inter? Dubbi in casa Juventus sulle scelte a centrocampo: qual è l’idea di Thiago Motta

Vigilia del big match tra Juventus e Inter, Derby d'Italia valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, con calcio d'inizio fissato per le 20.45 domani sera all'Allianz Stadium. Koopmeiners potrebbe tornare dal primo minuto, dopo la panchina contro il PSV. Intoccabile Locatelli, l'olandese dovrebbe fare coppia con l'ex Sassuolo in mediana dal primo minuto. Resiste però il ballottaggio con Thuram, con il francese che parte al momento in seconda fila. Non sono però da escludere nuove sorprese.