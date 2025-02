Inter-news.it - Thiago Motta: «Juventus-Inter, cinque assenti! La partita più importante»

in conferenza stampa alla vigilia diha presentato la sfida e risposto alle domande dei giornalisti, sottolineando dei recuperi importanti.IN CONFERENZA STAMPA – VIGILIACome sta la squadra, è pronta per questo derby d’Italia? Chi ha recuperato?Vincere fa sempre bene, la squadra sta bene. Porta stimoli in più, energie in più ed entusiasmo. Vedo i ragazzi molto bene. Non avremo Bremer, Cabal, Milik, Douglas Luiz e Kalulu, recuperiamo Cambiaso. Anche Kelly recuperato, è in condizione.Sarà unamolto spettacolare e delicata, una vittoria potrebbe essere piùa livello psicologico e non di classificaNoi cerchiamo la vittoria per tutto, il nostro lavoro è prepararsi e fare le cose giuste per arrivare alla vittoria, per farlo dobbiamo meritarla! Domani nel campo dovremmo mettere tutte le nostre forse insieme come squadre per competere contro una grande squadra, la piùdel nostro campionato.