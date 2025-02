Nerdpool.it - The Odyssey – Anche Mia Goth nel cast (e pensiamo di sapere chi interpreterà)

Leggi su Nerdpool.it

L’adattamento dell’Odissea di Omero da parte del regista premio Oscar Christopher Nolan continua ad ampliare il suo già impressionante ensemble con l’aggiunta della sensazionale attrice horror Mia, accendendo le speculazioni sul suo misterioso ruolo nell’epopea da 250 milioni di dollari. L’annuncio deling, rivelato da The Hollywood Reporter e successivamente confermato da diversi organi di informazione, aggiunge un altro nome prestigioso a quello che potrebbe essere ilpiù impressionante di Hollywood del 2026. La produzione, che inizierà le riprese questo mese in varie località internazionali tra cui Turchia, Marocco e la storica isola di Favignana in Sicilia, vanta già unstraordinario che comprende Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Anne Hathaway e Charlize Theron.