Universalmovies.it - The Odyssey | Anche Mia Goth ha un ruolo nel film

Leggi su Universalmovies.it

La star di MaXXXine “Mia” si è aggiunta al cast stellare di The, il prossimodi Christopher Nolan.Secondo il the Hollywood Reporter la giovanissima stella di Hollywood pare abbia ottenuto unnella prossima epopea cinematografica firmata Nolan,se questi potrebbe non essere poi così centrale. La fonte, di fatto, suggerisce che ildellapotrebbe “addirittura” non avere battute. L’ultima volta che Miaha calcato le sale cinematografiche è stato in occasione di MaXXXine, il terzo capitolo della trilogia horror diretta da Ti West, di cui è stata protagonista assoluta, tra l’altro recitando in più ruoli.TheNote di ProduzioneChristopher Nolan dirige il, ha scritto la sceneggiatura, e produrrà con la sua compagna e moglie Emma Thomas per il loro banner Syncopy.