Testacoda da brividi fra Faenza e Castenaso. Reno-Solarolo, derby che vale la salvezza

Si giocano in questo weekend le gare della venticinquesima giornata (ottava del ritorno), nel campionato di Eccellenza. Domani, tutti in campo alle 14.30. Sanpaimola-Osteria Grande. È a tutti gli effetti uno scontro diretto per allontanarsi dalla zona pericolo. Entrambe le rivali sono al 7° posto a quota 31, con 4 punti da amministrare sulla zona playout. I padroni di casa sono in flessione, reduci da due ko consecutivi contro Russi e. Gli ospiti invece sono alla ricerca della continuità, dopo tre ko consecutivi senza segnare reti in trasferta. All’andata la formazione di San Patrizio espugnò Osteria Grande con una rete di Turrini.. Quello del ‘Nostini’ è unche mette in palio punti pesanti per la. I padroni di casa, senza mister Orecchia, squalificato per un turno, con 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 giornate si sono rovinati la media, e sono scivolati all’11° posto ai margini della zona playout, che ora dista 3 punti.