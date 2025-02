Ilrestodelcarlino.it - Terrore in stazione. Ruba un coltellaccio poi semina il terrore tra i passanti

un coltello da un esercizio commerciale eil panico in via Farini, a pochi passi dalla. Un pomeriggio di follia e di paura che è costato l’arresto a un 25enne, il quale mercoledì, dopo aver sottratto un coltello di 24 centimetri, ha tentato di fare irruzione nel vicino McDonald’s, per poi scaraventarsi su un passante, al momento ignoto, che fortunatamente è riuscito a scappare. All’interno del fast food si era creato il panico tra i clienti e i dipendenti, i quali erano però prontamente riusciti a chiudere le porte. Subito è partita la caccia all’uomo: il giubbotto rosso e il coltello da cucina dal manico rosso sono stati gli elementi che hanno consentito alla Polizia Locale di Ravenna di arrestare in flagranza di reato il 25enne, di origine nordafricana, per resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni personali, furto aggravato e porto di oggetto atto a offendere.