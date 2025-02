Tvplay.it - Terremoto Sinner, la squalifica ora è ufficiale: arriva una batosta tremenda

Svolta nel caso Clostebol per. Laè ora: ecco quanti torni dovrà scontare il numero uno del tennis mondiale.Fulmine a ciel sereno nella vicenda Jannik-Wada. La nuova stagione del numero uno del tennis mondiale si era aperta nel migliore dei modi, con il trionfo (il secondo di fila) agli Australian Open ai danni di Alexander Sascha Zverev battuto in tre set. Nella giornata odierna, però, èta una notizia che, in maniera inevitabile, andrà a stravolgere i piani dell’atleta originario di San Candido., laora èuna– TvPlay.it (LaPresse)Il giocatore, infatti, ha raggiunto un accordo con l’Agenzia Mondiale antidoping in merito alla sanzione da scontare nell’ambito del caso Clostebol. Il periodo di stop, come confermato dalle parti coinvolte, durerà 4 mesi.