Terremoto di magnitudo 3.7 nel Tirreno Meridionale: scossa avvertita a Palermo e Trapani

– Unadidi3.7 è stata registrata nelnel primo pomeriggio di oggi, 15 febbraio 2025, alle 14:24 (UTC +01:00). L’evento sismico, localizzato in mare, si è verificato a una profondità di 29 chilometri ed è stato avvertito distintamente lungo alcune aree della costa siciliana.In particolare, laè stata percepita a, dove diversi residenti hanno segnalato un leggero tremore. Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma la lieve entità del sisma è bastata a suscitare preoccupazione tra la popolazione locale.L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha confermato l’evento e continua a monitorare la situazione per eventuali repliche. In Sicilia, così come in tutto il bacino del Mediterraneo, l’attività sismica è frequente, soprattutto nelle aree limitrofe alle principali faglie attive.