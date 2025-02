Anteprima24.it - Terra dei fuochi: prefettura di Napoli, sanzioni per 200mila euro

Tempo di lettura: 2 minutiCirca 200.000diamministrative, 5 denunce, 3 veicoli e 6 tra aree e attività poste sotto sequestro. È questo il bilancio delle recentissime attività interforze nell’area metropolitana difinalizzate alla prevenzione degli illeciti ambientali indei, nel quadro delle iniziative di contrasto definite dal Prefetto di, Michele di Bari.In parallelo, la Polizia Metropolitana diha condotto una serie di attività di polizia ambientale che hanno portato a ben 13 denunce ed altrettanti sequestri, contestando reati che vanno dall’abbandono e gestione non autorizzata di rifiuti alle immissioni illecite in atmosfera e in fogna. Le principali operazioni hanno riguardato i territori di Crispano, Casoria, Torre del Greco e Castello di Cisterna.