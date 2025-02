Ternitoday.it - Terni, manutenzioni stradali: “Tutto nella norma, sono due le macchine a disposizione del Comune”

Leggi su Ternitoday.it

Ci tengo a precisare chee, anzi, l’amministrazione comunale sta facendo, in tema di, più di quanto aveva dichiarato, dal momento chedue (non una come molti credono e scrivono) ledell’ente, con le quali gli operai del