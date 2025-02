Abruzzo24ore.tv - Teramo in ginocchio: nubifragio provoca caos e decine di interventi

- Un violentoha colpito la provincia di, causando frane, allagamenti e la caduta di alberi, con oltre 40dei vigili del fuoco per gestire l'emergenza e mettere in sicurezza le aree più colpite. Un'improvvisa e intensa ondata di maltempo ha investito la provincia dindo numerosi disagi e danni. Le zone costiere, in particolare i comuni di Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Pineto, sono state tra le più colpite. A Scerne di Pineto, il sottopasso ferroviario è stato sommerso da circa due metri d'acqua, intrappolando un camionista che è stato prontamente soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi. Le squadre di emergenza sono state impegnate in numerosiper fronteggiare smottamenti di terreno, allagamenti di scantinati e autorimesse, nonché per la rimozione di alberi caduti.