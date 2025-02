Tennis per Sinner accordo con la Wada | 3 mesi di squalifica

Leggi su Ildenaro.it

Janniksi ferma per tredopo avere raggiunto uncon l’Agenzia mondiale antidoping (): l’intesa prevede da parte delta italiano un periodo di sospensione di treper la violazione delle norme antidoping che nel marzo 2024 lo avevano portato a risultare positivo al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024. A settembre, laaveva presentato ricorso alla Corte arbitrale dello sport (CAS) dopo cheera stato ritenuto privo di colpa o negligenza. Nonostante questo ricorso, continua la nota dell’agenzia, “le circostanze che riguardano questo caso hanno fatto sì che, al fine di garantire un esito equo e appropriato, lafosse pronta a stipulare undi conciliazione”. Laaccetta le spiegazioni fornite dall’atleta “sulle cause della violazione” e riconosce la buona fede di: l’agenzia ammette che la sua ‘esposizione’ al clostebol non ha fornito alcun beneficio in termini di miglioramento delle prestazioni ed è avvenuta a sua insaputa a causa della negligenza dei membri del suo entourage.