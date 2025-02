Ilgiorno.it - Tenere alta la guardia contro le mafie. Incontro pubblico promosso da Libera

Un momento di riflessione collettiva sulla lotta allee sull’importanza della giustizia sociale. È l’obiettivo dell’in"Uniti per il bene comune e liberi dalle", in programma oggi alle 15 al Cinema Al Corso. L’evento èdale– Comitato Bene Comune Abbiategrasso e Avviso. L’inrappresenterà un’occasione di approfondimento sul fenomeno mafioso nel territorio, con particolare attenzione alle recenti rivelazioni dell’inchiesta Hydra, che ha fatto luce sull’infiltrazione della criminalità organizzata in Lombardia. Il dibattito sarà un’opportunità per individuare strumenti concreti di resistenza e contrasto, riaffermando l’importanza della legalità, della giustizia sociale e della difesa dei beni comuni. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.