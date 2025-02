Ilrestodelcarlino.it - Tempo di Carnevale. Navetta a Offida

Tutto è pronto per ilno, come stabilisce la tradizione, dopodomani, si terrà la ‘Domenica degli Amici’, l’evento, che precede di due settimane il. Per l’occasione la fanfara della ‘Congrega del Ciorpento’ esce rumorosa dal portone del cinquecentesco palazzo Mercolini per annunciare che si è entrati in pieno climasco. L’amministrazione comunale e la Pro Loco dimettono a disposizione busgratuiti che partiranno ogni 15 minuti circa da: Piazza Fratelli Cervi a Borgo Miriam, Piazza Pavarotti a Santa Maria Goretti. Il servizio sarà disponibile durante la Domenica degli Amici, domenica prossima, dalle 14 alle 22, inoltre in occasione del Bove Finto, 28 febbraio, dalle 14 alle 22, Martedì Grasso, 4 marzo, dalle 14 alle 22. Il Comune fa sapere che in relazione alla viabilità pedonale, per cercare di decongestionare Corso Serpente Aureo, il transito per arrivare in Piaza del Popolo sarà consentito da via Garibaldi.