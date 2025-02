Internews24.com - Telecronaca Juve Inter: chi commenta il derby d’Italia

di Redazione: chiilin programma domenica seraDomenica è in programma il, alle 20:45 scoccherà l’ora dintus. Le due squadre, rivali per eccellenza, si sfideranno in quella che è sempre una partita dal gusto particolare. Nessuno dei due club farà sconti e la verve agonistica sarà palpabile.TELECRONISTINTUS-– Per ilinci sarà come prima voce Pierluigi Pardo mentre al suo fianco, al commento tecnico, l’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini.NTUSDOVE VEDERLA – sarà trasmessa in diretta da DAZN. Inoltre sarà possibile guardare la partita scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.